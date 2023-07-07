8-9 липня заклад працюватиме востаннє

У Львові закривають культову кав'ярню «Під синьою фляжкою», що розташована на вул. Руській,4. Цими вихідними, 8-9 липня, заклад працюватиме востаннє. Про це у п'ятницю, 7 липня, на своїй Facebook-сторінці повідомила директорка Інституту стратегії культури, депутатка об'єднання «Самопоміч» Юлія Хомчин. Вона закликада міську владу зберегти кав'ярню.

Кав'ярня є однією з найстаріших у Львові і названа на честь першої віденської кав'ярні «Під синьою пляшкою», відкритою львів'янином Юрієм Кульчицьким ще в 1683 році.

«Місце старе і облюбоване: як нами львів'янами, так і гостями Львова. Це одна з найстаріших і найзатишніших каварень міста, з рецептами варіння кави, які сягають часів бабці Австрії. Таких місць у Львові вже немає, воно справді унікальне і останнє», – написала Юлія Хомчин.

Про закриття повідомили і на Facebook-сторінці закладу.

«Друзі, уже цими вихідними будемо востаннє готувати для вас каву», – йдеться в повідомленні.

Колись ця кав'ярня була в мережі закладів «Дзиґи», однак зараз вона у приватній власності.

«Тож, у їхньому повному праві розпоряджатись власністю так, як заманеться. Вкупі з історією, легандами, традицією та унікальністю», – зазначила Юлія Хомчин.

Наразі невідомо, які плани у власників і що буде на місці затишного львівського дворику. Юлія Хомчин закликала заступника міського голови Львова Андрія Москаленка зберегти заклад.

Культова львівська кав’ярня «Під синьою фляжкою» розташована в кам’яниці Гепнера на вулиці Руській. Вона названа на честь першої віденської кав’ярні «Під синьою пляшкою», яку відкрив львів’янин Юрій Кульчицький ще в 1683 році. Кнайпа розташована в глибині подвір’я старого будинку. Її інтер’єр переносить в часи «бабці Австрії» – від портрету Юрія Франца Кульчицького й повідомлень генерального штабу часів Першої Світової до старих штандартів та межового стовпа Австро-Угорської імперії біля вхідних дверей. Про цю кнайпу існує багато історій, і неможливо визначити, які з них є легендами. Тут відбувалися події, описані Романом Іваничуком в романі «Манускрипт з вулиці Руської». А Юрій Винничук у своїй книзі «Кнайпи Львова» стверджує, що у підвалах кнайпи до цього часу живе привид.