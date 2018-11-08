У Львові запрацювала мережа муніципальних паркоматів з універсальною оплатою

Під стукіт касок і вигуки з мегафона

Львівських водіїв усіляко заохочують платити за паркування не тільки штрафами, а й зручним функціоналом. У Львові запрацювали паркомати з вбудованими POS-терміналами. Безготівкова оплата – важлива складова розумного міста.

При цьому місто не витратило жодної копійки з бюджету.

«Це дає змогу дуже швидко і дуже мобільно з одного боку принести кошти в бюджет міста, а з іншого боку не витрачати зайвий час на процедуру, яка є обов'язковою», – пояснив на презентації заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Проект підтримав своїм ресурсом один із найбільших державних банків та VISA. До оплати приймають картки всіх платіжних систем та банківських установ.

«Автодор не інкасує готівку, не платить за внесення коштів на рахунок. Автодор не ризикує отримати якісь зношені купюри. Готівка насправді коштує значно дорожче, аніж прийняти банківську картку», – каже директор із цифрових рішень Visa в Україні Євген Лісняк.

Для водіїв не передбачена жодна комісія. Її сплачує комунальне підприємство. Тобто, якщо година парковки коштує 15 грн, то, незалежно від способу оплати, тариф не зміниться.

«Щодо банківської картки, то ми провели розрахунок і бачимо, що в паркоматі на вул. Підвальній оплата банківською карткою становить 46%. Є паркувальні майданчики, де є оплата 40%. Оплата 29%», – розповів начальник відділу паркування ЛКП «Львівавтодор» Сергій Париляк.

На сьогодні «Львівавтодор» обслуговує 38 паркувальних маданчиків, на яких працює 44 паркомати. 20 із них вже мають безконтактну систему.