У Львові запрацювала мережа муніципальних паркоматів з універсальною оплатою

У місті створили нову послугу – оплату за паркування банківською карткою

ЕкономікаВіталій Кубліков, сьогодні, 18:12 1800

Відео до теми

До теми

Львівських водіїв усіляко заохочують платити за паркування не тільки штрафами, а й зручним функціоналом. У Львові запрацювали паркомати з вбудованими POS-терміналами. Безготівкова оплата – важлива складова розумного міста.

При цьому місто не витратило жодної копійки з бюджету.

«Це дає змогу дуже швидко і дуже мобільно з одного боку принести кошти в бюджет міста, а з іншого боку не витрачати зайвий час на процедуру, яка є обов'язковою», – пояснив на презентації заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Проект підтримав своїм ресурсом один із найбільших державних банків та VISA. До оплати приймають картки всіх платіжних систем та банківських установ.

«Автодор не інкасує готівку, не платить за внесення коштів на рахунок. Автодор не ризикує отримати якісь зношені купюри. Готівка насправді коштує значно дорожче, аніж прийняти банківську картку», – каже директор із цифрових рішень Visa в Україні Євген Лісняк.

Для водіїв не передбачена жодна комісія. Її сплачує комунальне підприємство. Тобто, якщо година парковки коштує 15 грн, то, незалежно від способу оплати, тариф не зміниться.

«Щодо банківської картки, то ми провели розрахунок і бачимо, що в паркоматі на вул. Підвальній оплата банківською карткою становить 46%. Є паркувальні майданчики, де є оплата 40%. Оплата 29%», – розповів начальник відділу паркування ЛКП «Львівавтодор» Сергій Париляк.

На сьогодні «Львівавтодор» обслуговує 38 паркувальних маданчиків, на яких працює 44 паркомати. 20 із них вже мають безконтактну систему.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

До теми

У Львові з 9 листопада інспектори з паркування розпочнуть примусову евакуацію авто порушників ZAXID.NET
Депутатська комісія Львівської міськради дозволила облаштувати нову парковку на просп. Свободи ZAXID.NET
За перший день роботи львівські інспектори паркування виписали 38 штрафів ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук