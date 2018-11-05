За перший день роботи львівські інспектори паркування виписали 38 штрафів

У понеділок, 5 листопада, львівські інспектори із паркування вперше почали виписувати штрафи. На вулиці міста інспектори вийшли у четвер, 1 листопада. Їхнє завдання — штрафувати водіїв, які неправильно паркують свої автівки. Інспектори з паркування контролюють середмістя щодня з понеділка по п’ятницю, у період із 9:00 до 18:00. Однак у перші два дні роботи вони лише пореджали порушників, бо не мали технічної можливості виписувати штрафи. Зокрема, у них не було доступу до бази даних автомобілів із українською реєстрацією.

«Сьогодні (у понеділок — ред.) інспектори працювали на проспекті Свободи, на вул.Коперника, вул.Шота Руставелі. Загалом впродовж понеділка виписали 38 штрафів. Більшість штрафів виписували за паркування у межах дії знаків «зупинка заборонена» та «стоянка заборонена». Жодне авто порушника наразі не відправили на арешт-майданчик. Можливо, автівки будемо евакуйовувати із середи, 7 листопада», — повідомив ZAXID.NET Богдан Мільяр, представник управління безпеки міста Львівської міськради.

Наголосимо, що інспектори із паркування не належать до лав поліції, а є структурним підрозділом органу місцевого самоврядування. Наразі у Львові працюють п’ять інспекторів. Поки що під їхнім контролем лише центральна частина міста. Згодом вони почнуть працювати і в інших районах Львова.

Нагадаємо, що за паркування у межах дії знаків «зупинка заборонена» та «стоянка заборонена» порушнику доведеться сплатити 255 грн. За паркування на проїжджій частині або на виділеній смузі руху — 510 грн +евакуація авто. За зупинку або стоянку на проїжджій частині або на виділеній смузі руху аналогічно доведеться сплатити 510 грн. Автомобіль у цьому випадку також евакуюють. За несплату за паркування на парковці передбачено 20-кратний розмір вартості однієї години паркування. Якщо водій-порушник сплатить штраф упродовж 10 днів, його вартість становитиме 50% від загальної суми.

Процес виписування штрафів виглядає наступним чином. Інспектор визначає вид порушення, робить не менше двох фотографій із прив’язкою до геолокації або до нерухомих об’єктів. Після цього інспектор виписує повідомлення про штраф на спеціальному бланку. Одна копія залишається в інспектора, іншу передають водієві. Якщо водія-порушника немає на місці, повідомлення про штраф залишають на склі автомобіля.

Як повідомив Мільяр, наразі більшість штрафів інспектори з паркування виписують без участі водія.

«Лише 5% порушників присутні під час виписування штрафу», — повідомив Богдан Мільяр.

Поки що інспектори з паркування можуть виписувати штрафи водіям на авто лише з українською реєстрацією.

«Все ще чекаємо від прикордонників дозвіл на доступ до бази даних реєстрації іноземних автомобілів. Коли отримаємо доступ до бази, наразі невідомо», — зазначив Богдан Мільяр.

Раніше в управлінні безпеки міста обіцяли, що у понеділок, 5 листопада, оголосять додатковий конкурс із відбору інспекторів з паркування. Нагадаємо, що мерія має намір збільшити штат інспекторів спочатку до 15 осіб, а згодом — до 50-60 осіб. Втім старт нового набору до лав інспекторів із паркування наразі перенесли.

«Є низка обов’язкових процедур, які необхідно пройти перш ніж оголосити набір. Наразі будемо добирати ще десять інспекторів», — повідомив Богдан Мільяр.

Нагадаємо, що наприкінці вересня вступив в дію закон, що передбачає фотофіксацію порушень правил паркування і несплату за стоянку на платних паркінгах. Штрафувати порушників можуть не лише поліцейські, а й інспектори з паркування. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Львівщини, поки що патрульні ще не можуть штрафувати водіїв за новими правилами. Тому наразі цим займатимуться інспектори з паркування.