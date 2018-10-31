Завтра у Львові почнуть працювати інспектори з паркування

Інспектори складатимуть постанови та прийматимуть рішення про евакуацію автомобілів

У четвер, 1 листопада, у Львові розпочнуть працювати інспектори з паркування, які штрафуватимуть водіїв неправильно припаркованих авто. Як розповів ZAXID.NET представник управління безпеки міста Львівської міськради Богдан Мільяр, наразі є п'ять інспекторів з паркування, які працюватимуть у центральній частині Львова.

За словами Богдана Мільяра, інспектори зможуть штрафувати також власників авто на іноземній реєстрації. Інспектори звертатимуть увагу на найпроблемніші ділянки у центральній частині Львова, зокрема на вул. Коперника, вул. Князя Романа, проспект Свободи та бічні вулиці. З понеділка, 5 листопада, управління безпеки міста оголосить додатковий конкурс з відбору інспекторів з паркування.

Нагадаємо, що наприкінці вересня вступив в дію закон, що передбачає фотофіксацію порушень правил паркування і несплату за стоянку на платних паркінгах. Відтак штрафувати порушників можуть не лише поліцейські, а й інспектори з паркування. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Львівщини, поки що патрульні ще не можуть штрафувати водіїв за новими правилами. Тому наразі цим займатимуться інспектори з паркування.