Депутатська комісія Львівської міськради дозволила облаштувати нову парковку на просп. Свободи

Нові правила паркування: як вони діють у Львові?.

Біля входу у Panorama Lviv Hotel хочуть облаштувати парковку

У вівторок, 6 листопада, депутати інженерної комісії Львівської міськради підтримали облаштування парковки на проспекті Свободи біля готелю Panorama Lviv, що навпроти Оперного театру.

Директор Panorama Lviv Hotel Андрій Вільчинський просив дозволити облаштування парковки для одного туристичного автобуса.

«Готель на ринку працює 12 років. Ми не маємо, де припаркувати автобус, щоб гості міста могли розвантажити речі», – сказав на засіданні комісії директор Panorama Lviv Hotel Андрій Вільчинський.

За словами директора готелю, висаджуючи пасажирів, автобус зараз фактично блокує смугу громадського транспорту.

Присутній на засіданні комісії начальник управління транспорту Львівської міськради Олег Партика виступив проти облаштування парковки. Також частина членів комісії запропонувала альтернативне місце для парковки готелю – на вул. Фурманській. Секретар комісії Олег Шмід сказав, що наступного року запланований ремонт вул. Фурманської і там можна передбачити паркомісця для готелю.

«Управління транспорту заперечує щодо облаштування цієї парковки, оскільки є практика, що автомобілі ставатимуть у ряд «ялинкою» і це буде перешкоджати руху громадського транспорту. Крім того вони перетинатимуть смугу [громадського транспорту]», – сказав Олег Партика.

Не зважаючи на зауваження, більшістю голосів депутати підтримали облаштування парковки, шляхом звуження тротуару, для готелю біля Оперного театру. Питання про створення парковки буде винесене на засідання сесії міськради 8 листопада.

За даними аналітичної системи YouControl, кінцевим бенефіціаром ТОВ «Будівельний альянс», який є власником Panorama Lviv Hotel, є Віталій Ломакович.

Нагадаємо, що торік депутати Львівської міськради дозволили облаштувати паркову для відвідувачів «Гранд Готелю» на просп. Свободи.