У Львові запрацювало адвокатське бюро «Офіс адвокатів» Василя Ковташа. Відкрили його на вул. Городоцькій, 52.

Такі адвокатські бюро вже роками успішно працюють у чотирьох містах Рівненської області. Масштабуватися у Львів спонукала велика кількість вдячних клієнтів із різних регіонів.

«Основним рушієм, який допомагає нам масштабуватися, є наші вдячні клієнти, які за допомогою експертів “Офісу адвокатів” змогли вирішити свої правові проблеми», – розповів керуючий адвокатським бюро «Офіс адвокатів» Василь Ковташ.

Варто зауважити, що адвокатське бюро «Офіс адвокатів» надає повний спектр юридичних послуг. Серед них – розлучення за 30 хвилин, захист у кримінальному провадженні, виїзд адвоката на місце ДТП. Перевагою адвокатських бюро Василя Ковташа є те, що тут працюють експерти у різних галузях права. До слова, «Офіс адвокатів» у Львові вже має перших клієнтів.

«Я звернувся до адвокатів, щоб допомогли вирішити питання з документами, проходженням ВЛК, відновленням документів, тому що всі мої документи згоріли на Запорізькому напрямку. Ти звертаєшся в цей офіс, надаєш потрібні документи, інформацію про себе, і замість того, щоб ти бігав, адвокат цим займається», – зазначив клієнт, колишній військовослужбовець Юрій Тоцький.

Адвокатське бюро працює у Львові у будні з 09:00 до 18:00. Однак клієнти можуть цілодобово телефонувати на гарячу лінію або ж залишати заявки в соцмережах чи на сайті. Невдовзі адвокатські бюро Василя Ковташа запрацюють у Києві, Луцьку і навіть у Варшаві.