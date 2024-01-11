По допомогу можна звернутися за телефоном 097 400 22

У Центрі соціальних послуг «Джерело» запрацював контакт-центр для людей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Сюди по допомогу можуть звернутися усі, хто потребує допомоги, або знає, кому вона потрібна. Центр запрацював на просп. Червоної Калини, 66. До працівників контакт-центру можна звертатися з різними проблемами: якщо є небезпека для вашого фізичного чи емоційного здоров’я, або відомо про батьків, які не справляються зі своїми обов’язками, чи коли хтось із членів сім’ ї страждає від домашнього насильства тощо.

Нещодавно працівники контакт-центру отримали інформацію, що у хостелі зупинилася жінка з чотирма дітьми, котрі кілька днів нічого не їли і не мали коштів, щоб повернутися додому. До них також зателефонував 93-річний дідусь, якому потрібна була послуга догляду вдома. Фахівці контакт-центру допомогти і сім’ї, і дідусеві.

Львів’яни, які опинилися у скруті, можуть зателефонувати за номером 097 400 22 88 або прийти у контакт-центр особисто. Центр розташований на просп. Червоної Калини, 66 (будівля Сихівської районної адміністрації) і працює із 08:00 до 17:00 год. Менеджери контакт-центру розкажуть, які послуги ви можете отримати в «Джерелі», або скерують до інших потрібних установ. Спосіб вирішити проблему будуть шукати індивідуально у кожному конкретному випадку.