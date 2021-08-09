Люди, які потребують допомоги, мають зареєструватися і надати відповідні документи

У Львові відкрили перший в Україні продовольчий банк «Тарілка». Він запрацював у понеділок, 9 серпня, на вул. Кульпарківській, 158. Приміщення громадській організації передало місто. У ньому безкоштовно роздаватимуть продукти людям у потребі.

Ідея проекту полягає в тому, що магазини, супермаркети та кафе віддаватимуть волонтерам продукти, в яких завершується термін придатності. У «Тарілці» матимуть базу даних людей, що потребують допомоги, і передаватимуть продукти цим людям. Таким чином заклади зменшать кількість органічних відходів, а малозабезпечені верстви населення отримають щоденне харчування.

Засновники ГО «Тарілка» зазначають, що у світі третина всіх продуктів викидається на смітник. В Україні кількість сміття наполовину складають органічні продукти. За статистикою, українці щороку викидають приблизно 7 тонн придатних до споживання продуктів вартістю понад 5,5 мільярдів гривень.

Ідею продовольчого банку запозичив у Німеччині львів’янин Ростислав Косюра, де проживав багато років. Там теж існує схожа організація Die Tafel, що збирає невикористану їжу від закладів харчування, яка має йти на утилізацію, і роздає потребуючим.

«Ми майже 2 роки йшли до того, аби відкрити двері приміщення нашого продовольчого банку. Сьогодні у нашому місті починає функціонувати унікальний проект, який дуже органічно поєднує як екологічну, так і соціальну складову. Це є перший продовольчий банк в Україні. До цього часу у нашій країні таким ніхто не займався. Сьогодні ж наша команда твердо заявляє про те, що такий інститут як продовольчий банк можливий та реальний», – зазначив керівник ГО «Тарілка» Іван Павліш.

Приміщення площею у 214 м2 волонтерам у 2019 році надало місто. Поки у ньому проводили ремонт, вони співпрацювали з іншими соціальними організаціями, наприклад, спільнотою «Емаус Оселя», що у Винниках опікується безпритульними. І розвозили продукти бепосередньо до отримувачів.

«Коли зародилась ця ідея, ми не просто пішли назустріч – ми віддали все це приміщення. Проект «Тарілка» цікавий тим, що це ідея та реалізація людей з громади. Для нас ця соціальна складова дуже важлива. Приклад цього проєкту мають брати інші міста», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як розповів ZAXID.NET Іван Павліш, наразі відремонтували дві кімнати – основну, де роздають їжу, і меншу для сортування. Вони обладнані холодильниками, мийкою, стелажами, полицями, столом з нержавійки. Гроші на ремонт збирали серед благодійників, небайдужих, допомагав місцевий бізнес.

«Тарілка» допомагає пільговим категоріям – пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям. Вже зараз львівська організація має список з понад 150 потребуючих осіб. Щодня продукти роздаватимуть десятьом. Зараз ГО співпрацює з десятьма мережами супермаркетів чи виробництвами, які надають продукти.

Допомогти завершити ремонт громадській організації можна своїм внеском.

Правила роботи продовольчого банку: