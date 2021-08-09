У Львові запрацював перший в Україні банк їжі
Продукти, в яких закінчується термін придатності, з магазинів передаватимуть малозабезпеченим людям
У Львові відкрили перший в Україні продовольчий банк «Тарілка». Він запрацював у понеділок, 9 серпня, на вул. Кульпарківській, 158. Приміщення громадській організації передало місто. У ньому безкоштовно роздаватимуть продукти людям у потребі.
Ідея проекту полягає в тому, що магазини, супермаркети та кафе віддаватимуть волонтерам продукти, в яких завершується термін придатності. У «Тарілці» матимуть базу даних людей, що потребують допомоги, і передаватимуть продукти цим людям. Таким чином заклади зменшать кількість органічних відходів, а малозабезпечені верстви населення отримають щоденне харчування.
Засновники ГО «Тарілка» зазначають, що у світі третина всіх продуктів викидається на смітник. В Україні кількість сміття наполовину складають органічні продукти. За статистикою, українці щороку викидають приблизно 7 тонн придатних до споживання продуктів вартістю понад 5,5 мільярдів гривень.
Ідею продовольчого банку запозичив у Німеччині львів’янин Ростислав Косюра, де проживав багато років. Там теж існує схожа організація Die Tafel, що збирає невикористану їжу від закладів харчування, яка має йти на утилізацію, і роздає потребуючим.
«Ми майже 2 роки йшли до того, аби відкрити двері приміщення нашого продовольчого банку. Сьогодні у нашому місті починає функціонувати унікальний проект, який дуже органічно поєднує як екологічну, так і соціальну складову. Це є перший продовольчий банк в Україні. До цього часу у нашій країні таким ніхто не займався. Сьогодні ж наша команда твердо заявляє про те, що такий інститут як продовольчий банк можливий та реальний», – зазначив керівник ГО «Тарілка» Іван Павліш.
Приміщення площею у 214 м2 волонтерам у 2019 році надало місто. Поки у ньому проводили ремонт, вони співпрацювали з іншими соціальними організаціями, наприклад, спільнотою «Емаус Оселя», що у Винниках опікується безпритульними. І розвозили продукти бепосередньо до отримувачів.
«Коли зародилась ця ідея, ми не просто пішли назустріч – ми віддали все це приміщення. Проект «Тарілка» цікавий тим, що це ідея та реалізація людей з громади. Для нас ця соціальна складова дуже важлива. Приклад цього проєкту мають брати інші міста», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.
Як розповів ZAXID.NET Іван Павліш, наразі відремонтували дві кімнати – основну, де роздають їжу, і меншу для сортування. Вони обладнані холодильниками, мийкою, стелажами, полицями, столом з нержавійки. Гроші на ремонт збирали серед благодійників, небайдужих, допомагав місцевий бізнес.
«Тарілка» допомагає пільговим категоріям – пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям. Вже зараз львівська організація має список з понад 150 потребуючих осіб. Щодня продукти роздаватимуть десятьом. Зараз ГО співпрацює з десятьма мережами супермаркетів чи виробництвами, які надають продукти.
Допомогти завершити ремонт громадській організації можна своїм внеском.
Правила роботи продовольчого банку:
- Реєстрація. Для отримання продуктового набору необхідно обов'язково та завчасно пройти реєстрацію за номером телефону: +380 67 00 64 720. Для реєстрації потрібен паспорт, посвідчення пільгової категорії населення та номер телефону, за яким волонтери будуть з Вами контактувати. Отримати продуктовий набір можна буде у визначений день та час, про який волонтер повідомить завчасно по телефону.
- Продуктовий набір. Після реєстрації відвідувач може отримати стільки продуктів, скільки поміщається у спеціальну торбинку «Тарілки». Продуктовий набір формує волонтер безпосередньо у банку. Відвідувач отримує набір із тих продуктів, які надійдуть цього дня.
- Культура візиту до «Тарілки». Відвідувачів просять дотримуватись живої черги і поваги один до одного та волонтерів «Тарілки». Вхід у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння заборонено. Заборонено відвідування продовольчого банку без захисної маски. На вході у приміщення необхідно пройти безконтактне вимірювання температури, а також помити та продезінфікувати руки. Після цього відвідувач має показати волонтеру посвідчення пільгової категорії населення.