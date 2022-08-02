Можна подарувати комусь квитки в театр, музей чи на екскурсію

У Львові запустили ініціативу взаємопідтримки «Підвішена послуга». За зразком «підвішеної кави», львів’яни зможуть подарувати іншим людям набагато більше товарів чи послуг. Насамперед їх пропонуватимуть переселенцям, військовим та їхнім родичам, дітям-сиротам.

Як повідомила прес-служба ЛМР, люди зможуть «підвішувати» книгу, сувенір, десерт, вхідні квитки у музей, галерею, театр, екскурсію та інші речі. Відвідувач закладу, який бере участь у проекті, зможе оплатити послугу чи товар, ним зможе скористатися наступний гість. Місцевий бізнес просять долучатися до проекту, щоб розширити перелік послуг.

Керівниця управління туризму Львова Христина Лебедь розповіла, що ідея виникла з повідомлень в соціальних мережах від іноземців, які хотіли подарувати каву чи вечерю для переселенців.

«Спочатку ми допомагали їм контактувати із закладами харчування в нашому місті, але згодом вирішили розвинути цю ідею і розшити спектр послуг, які можна подарувати іншим. Через війну дуже багато людей собі відмовляють у каві чи в поході в театр. Ми не хочемо, щоб люди відмовляли собі у відпочинку, у емоціях, бо це важливо для нашого ментального здоров’я, тому вирішили організувати таку акцію. Водночас йде мова і про підтримку підприємців, закладів культури», – пояснила Христина Лебедь.

Один із партнерів проекту, керівник кав’ярні «Мілітарі» Михайло Дацьо зазначив, що також часто отримував запити від відвідувачів оплатити каву для військових.

«Ми повісили на звичайних стікерах інформацію про безкоштовну каву для військових. Але згодом помітили, що таких кав стає все більше, а багато військовослужбовців відмовляються, тому почали пропонували "підвішений" напій іншим», – додав Михайло Дацьо.

Партнерами проекту «Підвішена послуга» у Львові є:

Музеї

Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького

Музей Олени Кульчицької

Державний природознавчий музей

Музей народної архітектури і побуту у Львові ім. Климентія Шептицького – Шевченківський Гай

Львівський музей історії релігії

Музей скла

Інтерактивний музей «D.S. Таємна аптека»

Музейно-культурний комплекс пивної історії «Львіварня»

Музей «Львів стародавній»

Концертні зали

Львівський будинок органної та камерної музики

Львівська національна філармонія

Місця відпочинку

Океанаріум

Ведмежий притулок «Домажир»

Екскурсійні послуги

Туристична компанія «Чудо Тур»

Туроператор «Відвідай»

Заклади харчування

Мережа ресторанних груп «Kumpel Group» і «Pizza Celentano»

Кав’ярня «Вірменка»

Кава «Мілітарі»

Святоюрська кав’ярня

Ресторан «Valentino»

Крамниці

Магазин «Dodo Socks»

Центр туристичної інформації Львова

Актуальний перелік партнерів можна переглянути на сайті. Щоб стати партнерами проекту, слід звернутись за телефоном: +380984549248.