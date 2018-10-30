У Львові запровадили нову відзнаку — «100-річчя ЗУНР»

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 19:06900

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У Львові запровадили нову відзнаку — «100-річчя ЗУНР»
фото прес-служби ЛМР
Нову відзнаку вручатимуть під час урочистих зборів 1 листопада

Львів готується до відзначення 100-річчя Західноукраїнської Народної Республіки та Листопадового Чину. Львівська міська рада запровадила нову відзнаку — «100-річчя ЗУНР». Її вручатимуть під час урочистих зборів 1 листопада.

«Львів і вся Україна 1 листопада відзначатимуть 100 років від дня проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Дуже важливо, щоб ми, українці, знали і пам’ятали нашу героїчну історію і тих людей, які мають особливі заслуги в розбудові незалежної України й утвердженні наших національних традицій, які своєю самовідданою і жертовною громадською, науковою, дослідницькою і культурно-просвітницькою працею зробили вагомий внесок у популяризацію історії боротьби українців Східної Галичини, Буковини та Закарпаття за соборну Українську державу. Тому Львівська міська рада розробила і запровадила спеціальну відзнаку під назвою «100-річчя ЗУНР». Цю відзнаку вручатимемо під час урочистих зборів, які відбудуться 1 листопада в Ратуші», — розповів в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР Євген Бойко.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, відзнаку ЛМР «100-річчя ЗУНР» вручатимуть громадянам України та громадянам інших держав за особливі заслуги перед Україною та містом Львовом у галузі розвитку науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за визначну благодійницьку, волонтерську, гуманістичну й громадську діяльність та патріотизм, а зокрема, популяризацію історії боротьби українців Східної Галичини, Буковини та Закарпаття за соборну Українську державу.

Нагадаємо, на початку року ухвалою сесії Львівської міської ради було затверджено Програму відзначення 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР. Програма передбачає реалізацію низки заходів за різними напрямками. Окрім того, місто також розробило серію масових значків до 100-річчя ЗУНР, та спільно з фахівцями — спеціальний логотип, який ілюструє усі заходи, присвячені цій події.

До слова, початком циклу заходів із вшанування сотої річниці утворення ЗУНР став відеомапінг на стінах будівлі ЛНУ ім. Івана Франка.

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