Дівчину затримали на площі Кропивницького

Львівські поліцейські у понеділок, 26 червня, затримали на площі Кропивницького 21-річну мешканку Яворівського району, яка продавала наркотичні речовини та психотропи. За інформацією правоохоронців, дівчина мала з собою 150 психотропних та нарковмісних таблеток, 10 марок LSD, псилоцибінові гриби. У прес-службі поліції Львівської області у вівторок, 27 червня, повідомили, що затриманій загрожує до восьми років в'язниці.

«27 червня провели обшук за місцем проживання затриманої, під час якого поліцейські виявили та вилучили велику кількість наркотиків та психотропів. Зокрема, кілька десятків капсул сильних лікарських препаратів, приблизно 700 нарковмісних та психотропних таблеток, псилоцибінові гриби, понад 200 марок LSD, а також зіп-пакети з кристалоподібною та порошкоподібною речовиною білого кольору. Все вилучене скерували на експертне дослідження», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці зазначили, що дівчина продавала наркотики по всій Україні. Це викрили працівники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області.

Затриманій повідомили про підозру за статтею про незаконне виробництво, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів. Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років в'язниці. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські шукають канал надходження наркотиків.

Нагадаємо, що на Львівщині викрили міжнародний канал продажу наркотиків, який організували 33-річний та 22-річний чоловіки. Їм загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна