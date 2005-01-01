У Львові затримали двох зловмисників, причетних до квартирної крадіжки

У Шевченківський відділ поліції у п’ятницю, 8 червня звернувся 30-річний львів’янин і повідомив, що в його квартиру, підібравши ключ до замка вхідних дверей, проники невідомі та викрали ювелірні вироби, 1,2 тис. дол, 2 тис. злотих та 11 тис грн. Загальна сума заподіяних збитків склала близько 80 тис. грн.

Працівники поліції встановили, що до вчинення крадіжки причетні двоє зловмисників – 33-річний житель Пустомитівського району та 36-річний львів’янин. У них вилучили викрадені речі та відмички, повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Обох чоловіків затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка), що карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.