У Львові правоохоронці повідомили про підозру молодшому сержанту, курсанту Інституту морально-психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який важко поранив товариша ножем під час конфлікту.

Як вказано в судовій ухвалі, яку оприлюднили у судовому реєстрі, 18 вересня 2024 року молодшому сержанту контрактнику, який є курсантом Інституту морально-психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні за ч.1 ст.121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Йому загрожує покарання – від 5 до 8 років позбавлення волі.

За рішенням суду, курсанту військової академії обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти з СІЗО під 60 тис. грн застави.

З матеріалів справи відомо, що молодший сержант у червні 2024 року важко поранив ножем-метеликом свого товариша через раптовий конфлікт. Випадок трапився на території Інституту морально-психологічного забезпечення. Наразі у цій справі триває слідство.