На вул. Липинського у Львові поліція затримала трьох квартирних злодіїв, які обікрали квартиру на Левандівці. Пізніше виявилось, що банда злочинців загалом обікрала щонайменше чотири квартири у різних районах міста, повідомила прес-служба поліції у вівторок, 16 листопада.

Трьох львів'ян затримали одразу після скоєння чергового злочину у четвер, 11 листопада. Як повідомляє поліція, у той день злодії ретельно готувалися до злочину. Упродовж дня вони спостерігали за квартирою на Левандівці. Дочекавшись, щоб господаря не було вдома, чоловіки підібрали ключі до дверей та проникли до квартири і обікрали її.

На відео, яке оприлюднили правоохоронці, видно трьох людей у наручниках, яких поклали на землю. Також зрозуміло, що затримання відбувалося на вул. Липинського.

Поліція має докази, що ця банда обікрала щонайменше чотири квартири у різних районах Львова. Загальна сума вкрадених ними речей – понад 700 тис. грн. Під час обшуків поліцейські вилучили у злочинців викрадені речі та гроші. У злодіїв також вилучили викрутки, ножі, серцевини від різних замків до вхідних дверей, ключі, відмички, магнітні ключі до домофона, рукавиці та шапочки, ліхтарики.

Трьом учасникам злочинної групи слідчі вже повідомили про підозру, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави – по 681 тис. грн кожному. За скоєне злочинцям загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вік та інші деталі про злочинців у поліції не розголошують.