Виконано масштабну реставрацію в’їзної брами, огорожі, офіцин для сторожі Палацу та декоративних елементів

У Львові завершили масштабні ремонтно-реставраційні роботи на вулиці Коперника, 15, де розташований Палац Потоцьких – одна з найвизначніших пам’яток архітектури національного значення. Вартість робіт склала 4,5 млн грн. Про це у суботу, 21 грудня, повідомили у Львівській міській раді.

Як розповіли в управлінні охорони історичного середовища Львівської міськради, виконано масштабну реставрацію в’їзної брами, огорожі, офіцин для сторожі Палацу та декоративних елементів. Реставраційні роботи тривали з квітня до грудня цього року.

Підрядник виконав:

заміну крокв’яної системи та облатування даху;

реставрацію та вогнезахист дерев’яних конструкцій даху:

розібрав та замінив покрівлю даху зі сланцю;

реставрацію металевого обрамлення дахових вікон;

ремонтно-реставраційні роботи в’їзної брами і огорожі, ліхтарів та кронштейнів;

роботи з відновлення ліпного декору, реставрацію правої та лівої офіцин, в тому числі заміну покриття з листової сталі.

Вартість робіт склала 4,5 млн грн

Технічний нагляд за ремонтно-реставраційними роботами забезпечувало ЛКП «Бюро спадщини».

Нагадаємо, Палац Потоцьких – одна з найвизначніших пам’яток архітектури кінця ХІХ ст. в Україні та музейний підрозділ Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Возницького, де представлена колекція європейського мистецтва XIV – XVIII ст.