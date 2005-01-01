У Львові збільшать кількість автобусів на маршруті № 6А до десяти

У Львові у четвер, 7 червня, комунальне підприємство АТП-1 від завтра збільшить випуск автобусів маршруту № 6А з восьми до десяти.

Напередодні відбулася зустріч представників департаменту ЖКГ та мешканців мікрорайону Рясне. Серед питань, які порушувались на зустрічі, була проблема з поганим транспортним сполученням мікрорайону. Як наслідок, вирішили збільшити кількість автобусів на маршруті №6А, повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий.

Крім цього, із приватним перевізником «Успіх БМ» узгодили питання відновлення маршруту № 49, який тривалий час не курсує.

«З понеділка, 11 червня, вони випускають на цей маршрут дві великі машини. І ми спільно з ГО «Розвиток громади» заміряємо привабливість цього маршруту для приватного перевізника. Курсування маршруту відновлюється на тиждень у тестовому режимі для проведення замірів пасажиропотоків», – сказав Андрій Білий.

За його словами, загалом ці заходи покликані покращити ситуацію із транспортним сполученням мікрорайону Рясне-2.

Як інформував ZAXID.NET, у неділю, 10 червня, у Львові зміняться більшість маршрутів громадського транспорту у звязку із проведенням третього Львівського півмарафону.