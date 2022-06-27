Планується будівництво школи на 800 учнів та пришкільної інфраструктури, у тому числі укриття

Виконком Львівської міськради видав компанії «Провесінь-Агроінвест» містобудівні умови на проектування та будівництво великої приватної школи на вул. Тракт Глинянський, 152 у східній частині Львова. Нова школа стане частиною житлового комплексу, містобудівні умови на який компанії затвердили восени минулого року.

«У Львові буде ще одна школа з басейном. Видали містобудівні умови на проектування школи на вул. Тракт Глинянський, 152. Три поверхи школи, плюс прибудова двоповерхової будівлі басейну. Навчальний заклад розрахований максимально на 800 учнів», – повідомив 27 червня заступник мера Львова Любомир Зубач.

Поруч зі школою передбачається стадіон з біговою доріжкою, майданчики для рухливих ігор та інша шкільна інфраструктура. А ще – одноповерхова господарська будівля. Також великий акцент буде на безпеці для школярів.

Школу збудують на вул. Тракт Глинянський, 152

«Прописали у рішенні виконкому, що приміщення укриття слід відокремити від решти підземних приміщень та передбачити його опалення. А також забезпечити санвузлами, рукомийниками та розкладними місцями для сидіння, щонайменше двома виходами у протилежні боки будівлі. Додатково в укритті повинні передбачити приміщення для зберігання продуктів харчування довгого зберігання, медикаментів, засобів індивідуального захисту органів дихання та зору. Також тут має бути стратегічний запас води – а саме накопичувальний бак з постійною циркуляцією води», – розповів Любомир Зубач.

Приватну школу будуватиме ТзОВ «Провесінь-Агроінвест» на приватній земельній ділянці площею близько 2 га.

У листопаді минулого року міськвиконком погодив компанії «Провесінь-Агроінвест» містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового комплексу на вул. Тракт Глинянський. Згадана школа стане частиною нового житлового комплексу, також там мають збудувати дитсадок на 200 дітей.

За даними YouControl, будівельна компанія «Провесінь-Агроінвест» зареєстрована у Львові 15 років тому. Розмір її статутного капіталу становить 7 млн грн. Кінцевим бенефіціарним власником є львів’янин Тарас Квасниця.