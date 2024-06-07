Жінка перебігала дорогу в невстановленому місці

У п’ятницю вранці, 7 червня, на вул. Липинського у Львові вантажівка на смерть збила жінку, яка переходила дорогу в невстановленому місці.

У патрульній поліції повідомили ZAXID.NET, що смертельна аварія сталася близько 7:30 на вул. Липинського поблизу ЖК «Парус сіті». 25-річний водій вантажівки Mercedes-Benz Sprinter здійснив наїзд на пішохідку. У результаті вона загинула на місці. Обставини ДТП та особу загиблої встановлюють слідчі.

Mercedes-Benz Sprinter на смерть збив пішохідку

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, жінка віком близько 45 років загинула до приїзду медиків швидкої допомоги.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Санкція стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.