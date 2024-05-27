На місце події водій трамвая відразу викликав швидку

У понеділок, 27 травня, о 09:50 у Львові сталася ДТП за участю пішохода і трамвая. Інцидент трапився на перехресті вул. Замарстинівська-Гайдамацька. На місце події водійка трамвая відразу викликала швидку. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Через ДТП тимчасово трамваї №6 і №9 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Так, трамвай №9 курсує лише до церкви св. Анни, а №6 – із Залізничного вокзалу по вул. Городоцькій попри «Ляльковий театр» через вул. Підвальну, площу Митну по вул. Вітовського-Київська-Бандери-Чернівецька-Залізничний вокзал.

«Поки жодних деталей ДТП не маємо. Наразі на місце виїхали усі відповідні служби. Відомо, що пішохід, жінка старшого віку, перебігала дорогу у невстановленому місці. Водій трамвая викликав швидку, поліцію і повідомив наші служби», – розповіли у ЛКП «Львівелектротранс».

P.S. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка трамвая, 51-річна жителька Яворівського району, наїхала на пішохідку, 79-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Внаслідок ДТП літня жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.