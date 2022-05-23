Викрадені речі злодії сховали в гаражі в одному з сіл на території Яворівського району

Львівські поліцейські викрили та затримали двох мешканців Яворівського району, які викрали понад 100 бронежилетів та бронеплит, які мали передати військовим на передову. Про це у понеділок, 23 травня, повідомила Нацполіція Львівщини.

Як повідомили правоохоронці, 22 травня вони отримали повідомлення про викрадення зі складу на вул. Кульпарківській у Львові понад сотні бронежилетів та бронеплит, які мали передати військовим.

Як встановили правоохоронці, вночі невідомі, зламавши навісний замок, проникли до складу та викрали 30 бронежилетів і 73 бронеплити. Речі належать громадській спілці, а, за даними поліції, вартість викраденого 450 тис. грн.

Дослідивши відео з камер спостереження поліцейські встановили винних у крадіжці – це мешканці Яворівського району віком 33 та 35 років. Викрадені речі вони сховали в гаражі в одному з сіл на території Яворівського району.

Викрадені бронежилети та інші речові докази вилучено.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного часу) ККУ. За скоєне підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

За рішенням суду, підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.