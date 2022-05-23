Зі складу у Львові викрали понад 100 бронежилетів та бронеплит
Поліцейські оперативно затримали злодіїв та вилучили крадені речі
Львівські поліцейські викрили та затримали двох мешканців Яворівського району, які викрали понад 100 бронежилетів та бронеплит, які мали передати військовим на передову. Про це у понеділок, 23 травня, повідомила Нацполіція Львівщини.
Як повідомили правоохоронці, 22 травня вони отримали повідомлення про викрадення зі складу на вул. Кульпарківській у Львові понад сотні бронежилетів та бронеплит, які мали передати військовим.
Як встановили правоохоронці, вночі невідомі, зламавши навісний замок, проникли до складу та викрали 30 бронежилетів і 73 бронеплити. Речі належать громадській спілці, а, за даними поліції, вартість викраденого 450 тис. грн.
Дослідивши відео з камер спостереження поліцейські встановили винних у крадіжці – це мешканці Яворівського району віком 33 та 35 років. Викрадені речі вони сховали в гаражі в одному з сіл на території Яворівського району.
Викрадені бронежилети та інші речові докази вилучено.
Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного часу) ККУ. За скоєне підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.
За рішенням суду, підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.