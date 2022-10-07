Маршрути автобусів змінять на місяць, щоб оцінити доцільність цього рішення

Міські автобуси №5А та №52 у Львові тестово курсуватимуть за старими маршрутами. Так, автобуси №5А знову матимуть кінцеву зупинку на пл. Різні, а автобуси №52 їхатимуть на вул. Варшавську. Відповідне рішення на засіданні 7 жовтня затвердив виконавчий комітет Львівської міської ради. Планується, що за такими маршрутами транспорт працюватиме з 15 жовтня.

Як пояснив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило, за місяць мають проаналізувати пасажиропотік та вивчити доцільність повноцінного відновлення цих маршрутів у такому форматі.

«Таке рішення прийнято за результатами спільних нарад з мешканцями, з депутатами. На основі моніторингу, аналізу пасажиропотоків будемо мати порівняльну характеристику: яким чином маршрут функціонує зараз, і як функціонуватиме після цих змін. І за результатами порівняльного аналізу прийматимемо рішення: чи ми залишаємо цю зміну, чи пропонуємо щось інше, до прикладу, новий маршрут», – розповів Олег Забарило.

Також він додав, що інтервали руху цих автобусів будуть збережені.

Автобуси №5А курсуватимуть таким маршрутом: пл. Різні – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – вул. Личаківська – м. Винники (вул. Галицька – вул. Шевченка – вул. Стуса – вул. Франка – вул. Забава) – м. Винники (вул. Забава) – м. Винники (вул. Франка – вул. Галицька) – вул. Личаківська – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні.

Автобуси №52 курсуватимуть так: смт. Рудне (вул. Т. Шевченка, Львівська духовна семінарія УГКЦ) – смт. Рудне (вул. Т. Шевченка – вул. М. Лисенка – вул. М. Грушевського – вул. Володимира Великого – вул. Огієнка – вул. М. Грушевського – вул. Наливайка – вул. Т. Шевченка – вул. Вербицького) – кільцева дорога – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Варшавська – пр. В. Чорновола – вул. Городоцька – кільцева дорога – смт. Рудне (вул. Вербицького, вул. Т. Шевченка) – смт. Рудне (вул. Т. Шевченка, Львівська духовна семінарія УГКЦ).