Приміські маршрутки їздять містом і часто порушують правила

Львівська міська рада оскаржить рішення Львівського окружного адміністративного суду, який дозволив приміським автобусам курсувати через місто. Спір міського і обласного управлінь транспорту стосується 13 приміських маршрутів.

Замовником послуг з пасажирських перевезень цих 13 маршрутів, які курсують через Львів і сполучають його з приміськими селами, є обласне управління транспорту та зв’язку. Однак жодних погоджень ЛОДА на ці перевезення не має.

«Ми не погоджуємося з таким рішенням суду і будемо його оскаржувати. Адже автобуси приміських маршрутів курсують через Львів без відповідного погодження виконавчих органів Львівської міської ради. Вони систематично порушують чинне законодавство та нормативні документи у галузі міського пасажирського транспорту. Бо їхніми кінцевими зупинками мають бути автостанції на в’їздах у місто», – пояснив керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

В управлінні транспорту ЛМР наголошують на приміських автобусних маршрутах, що повністю пролягають через територію Львова: №111 (Львів-Дубляни), №138 (Львів-Лапаївка), №184, №184А (Львів-Рудно), №180 (Львів - Дубляни).

Приміські автобуси №110 «Львів-Чишки» курсують до пл. Митної замість АС-6, №125 «с. Шкло – АС №8» курсують вул. Левандівською замість вул. Городоцької, автобуси «Львів-Давидів», «Львів-Милятичі» - до пл.Петрушевича, автобуси «Львів-Поршна», «Львів-Повітно», «Львів-Оброшино», «Львів-Суховоля» курсують до приміського вокзалу, займаючи зупинку навпроти ринку «Привокзальний».

«Приміські автобуси утворюють стихійні зупинки на вулицях Львова, дублюють міські маршрути, негативно впливають на стан навколишнього середовища. Водії автобусів приміських маршрутів здійснюють посадку-висадку пасажирів, займаючи заїзну кишеню міської зупинки, створюють аварійні ситуації та великі незручності для громадського транспорту Львова», – додають у міськраді.

Нагадаємо, торік управління транспорту ЛМР звернулося до суду, щоб врегулювати курсування 13 приміських маршрутів територією Львова відповідно до норм чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень. 20 вересня 2022 року суд першої інстанції – Львівський окружний адміністративний суд – виніс ухвалу залишити цей позов без розгляду. Тому міськрада її оскаржить.