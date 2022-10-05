Управління транспорту і зв’язку Львівської обласної військової адміністрації повідомило, що, згідно із судовим рішенням, приміські автобусні маршрути працюють в межах чинного законодавства, тож надалі курсуватимуть в звичайному режимі і надаватимуть послуги із перевезення пасажирів.

«Упродовж 2 років тривав судовий спір, в якому управління транспорту Львівської міської ради хотіло визнати незаконним заключення договірних зобов'язань на 13 приміських маршрутів, які сполучають декілька територіальних громад, де замовником перевезень пасажирів виступає управління транспорту та зв'язку ЛОДА», – ідеться в повідомленні обласного управління транспорту.

Останнє засідання у судовому спорі відбулося 26 вересня. Суд вирішив залишити претензії управління транспорту міськради Львова без розгляду.

Ідеться про приміські маршрути:

№111 Львів АС-3 – Дубляни – Малехів,

№114 Львів АС-3 – Сороки Львівські – Ямпіль (кільцева дорога),

№131 Рясне-Руське – ТРЦ «Кінг Кросс Леополіс» – Львів АС-1,

№133 Львів АС-3 – Ковирі (з виконанням окремих рейсів до с. Тернопілля),

№133а Львів АС-3 – Жирівка,

№138 Львів АС-5 – Лапаївка,

№156 Львів АС-2 – Зимна Вода,

№180а Львів АС-3 – Дубляни,

№183 Львів АС-2 – Суховоля ч/з Конопницю,

№184 Львів АС-2 – Суховоля (Доманів),

№184А Суховоля – Рудно – Львів АС-2,

№277 Львів АС-2 – Нова Скварява,

№1004 Львів АС-5 – Сокільники.

Львівська міська рада неодноразово хотіла обмежити курсування через місто приміських автобусів і встановити їхніми кінцевими зупинками автостанції на в’їздах у місто, щоб ці маршрути не дублювали маршрути міського транспорту.

Одним із найбільших скандалів навколо приміських автобусів стала смертельна ДТП у центрі Львова за участі маршрутного автобуса №138, коли загинула 48-річна монахиня.

Окрім того, у січні 2021 року міська рада запустила 9 маршрутів, що з’єднують Львів і населені пункти, що увійшли у Львівську міську територіальну громаду. Обласне управління транспорту відмовилось розривати договори на аналогічні маршрути із перевізниками.

У грудні 2021 року міська рада повідомила з посиланням на рішення виконкому, що два приміські автобусні маршрути прийняті до транспортної мережі Львова. Та за кілька днів управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА поширило заяву про те, що не погоджувало передачу маршрутів у підпорядкування Львівської міськради, а укладені між ЛОДА та перевізниками угоди на ці маршрути залишаються чинними.