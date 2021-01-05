10 приміських маршрутів мали перестати курсувати з 1 січня, однак не зробили цього

Управління транспорту Львівської ОДА не буде розривати договори із приміськими перевізниками, які курсують на території Львівської міської громади. Про це ZAXID.NET заявив заступник голови ЛОДА Тарас Грень, зазначивши, що робота цих перевізників є легальною. У міській раді Львова натомість вважають, що після створення Львівської ОТГ курсування транспорту на її території мав би погоджувати виконком міськради, а відтак курсування приміських автобусів є незаконним.

Нагадаємо, з 1 січня львівський комунальний перевізник АТП-1 запустив маршрути до населених пунктів Львівської ОТГ. Загалом таких маршрутів є 9 – частина з них нові, решта – продовжені старі маршрути. Тариф на цих маршрутах є однаковим і складає 7 грн.

Попри зміну транспортної схеми внаслідок створення ОТГ, частина приміських автобусів продовжує курсувати територією громади, таким чином дублюючи нові маршрути АТП-1. Зокрема, 4 січня директор АПТ-1 Орест Хамула звернувся до Львівської ОДА з проханням припинити курсування приміських автобусів №111, 180А і 217А, які їздять зі Львова до Дублян, Підрясного та Підбірців. Натомість міська рада запустила до цих населених пунктів великі автобуси на маршрутах №1А та №61.

Заступниця міського голови з житлово-комунальних питань Ірина Маруняк наголошує, що після створення Львівської ОТГ курсування приміських автобусів без погодження з виконавчим комітетом міської ради є незаконним.

«Слід, в межах чинного законодавства, розірвати угоди, які укладені ОДА. Для цього ми зверталися відповідним листом до заступника голови ЛОДА ще 17 грудня 2020 р. Адже не можуть працювати маршрути, угоди на які були укладені ще до створення МТГ. Ці угоди необхідно розірвати. На території Львівської МТГ мають працювати маршрути, погоджені рішенням виконавчого комітету», – заявила Ірина Маруняк.

Заступник голови ЛОДА Тарас Грень розповів ZAXID.NET, що обласне управління транспорту не буде розривати договори з приміськими перевізниками, маршрути яких курсують на території Львівської ОТГ.

«Коли ми у попередньому році пропонували ці [приміські] маршрути забрати місту, воно відмовилось. У тих діючих перевізників є чинні угоди. В одного до 2023 року, в другого – до 2025 року. Тому доти, доки вони є, вони їздять абсолютно легально і законно. Листи ми перевізникам направимо, але в частині добровільної згоди на розірвання тих договорів», – заявив Тарас Грень.

За його словами, приміські перевізники з часом самі почнуть розривати договори, оскільки не зможуть конкурувати із АТП-1.

«Тому я не розумію, у чому є проблема, якщо на одному маршруті їздять два перевізники. АТП-1 це дуже потужний перевізник, він має переваги. Очевидно, що комфортніше і дешеве буде їздити у автобусі АТП-1, але це питання вибору людини. Деякі перевізники з тих 10 не будуть далі їздити, бо це їм так само буде економічно невигідно. Але це є нормальний конкурентний спосіб. Жодного адміністративного впливу на цю ситуацію не може бути, бо це будуть корупційні дії», – сказав Тарас Грень.