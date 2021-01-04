Львівське комунальне АТП-1 закликало обласне управління транспорту припинити роботу приміських маршрутів №111, 180А і 217А, які мали припинити рух з 1 січня, однак надалі продовжують працювати. Про це у понеділок, 4 січня, повідомила прес-служба ЛК АПТ-1.

Зі слів директора ЛК АТП №1 Ореста Хамула, на маршрутах №1А та №61 курсують комунальні низькопідлогові автобуси великої місткості. Утім, приміські маршрути №111, №180А та №217А курсують і надалі, однак мали припинити рух з 1 січня 2021 року.

«Ці маршрути курсують незаконно, не узгодивши свої схеми руху і графіки з міським управлінням транспорту. Вони не перевозять пільгових пасажирів і завдають значних збитків АТП №1 та громаді Львова», – зазначено в повідомленні.

Комунальне підприємство зазначило, що з 1 січня 2021 року офіційно розпочала діяти Львівська ОТГ, до якої увійшли місто Дубляни, села Підбріці, Підрясне, Рясне-Руське та інші села і селища міського типу. Для забезпечення транспортного сполучення цих населених пунктів розпочав курсувати маршрут № 61 (Підрясне – Підбірці), а маршрут №1А був продовжений до Дублян.

Нагадаємо, що Львівська міськрада запустила з 1 січня низку автобусів, що курсуватимуть до сіл та міст Львівської ОТГ. Управління транспорту ЛМР укладе з перевізниками тимчасові договори на обслуговування п'яти нових маршрутів, а чотири наявні продовжить.