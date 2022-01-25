«Західний інвестиційний союз» розпочав демонтажні роботи недобуду на вул. Княгині Ольги, 110

Власник недобудованого будинку культури ЛАЗу біля аквапарку «Пляж» у Львові розпочав демонтаж 47-річної будівлі. Раніше на цій території планувалось будівництво торгового центру, але наразі невідомо, чи забудовник все ще планує реалізовувати саме цю ідею.

Недобудований будинок культури на вул. Княгині Ольги у Львові майже 50 років залишався недобудованим. У 20-х числах січня власник двоповерхової цегляної будівлі розпочав її зносити, розмістивши на будівельному паркані оголошення про демонтаж.

У прес-службі Львівської міської ради ZAXID.NET повідомили, що міськрада не видавала містобудівні умови і обмеження на нове будівництво на місці недобуду, тому наразі невідомо, що саме там облаштують. Водночас міська інспекція ДАБК розпочала перевірку робіт, що відбуваються на вул. Княгині Ольги.

Недобуд ЛАЗу розташований біля ринку «Провесінь», аквапарку «Пляж» та ТЦ «Львів» (ЦУМ)

Будівля недобуду належить ТзОВ «Інвестиційний союз», одноосібною власницею якого є підприємниця з Брюховичів Марія Назаркевич. У 2018 році Львівська міськрада розглядала містобудівні умови і обмеження, які передбачали будівництво торгового центру на місці недобудованого будинку культури ЛАЗу. Втім тоді виконком міськради не погодив це питання. Після цього мерія не поверталась до розгляду цього будівництва.

За даними Держгеокадастру, цільове призначення земельної ділянки, на якій розташований довгобуд – для будівництва та обслуговування будівель громадської забудови. Ділянка перебуває у комунальній власності.

Додамо, що будівлю, яку зараз зносять, ЛАЗ почав будувати ще у 1975 році, однак так і не добудував через борги перед підрядником, а сама будівля не була на балансі заводу. У 1990-2000 роках будівля мала різних власників, а у 2010 році її придбало ТзОВ «Західний інвестиційний союз». Ділянку, на якій розташована будівля, депутати ЛМР передали в користування компанії ще у 2011 році, однак тоді ЛАЗ намагався повернути її собі.