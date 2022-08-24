У польському Любліні проведуть концерт на підтримку України, а також облаштують радіостудії, звідки польські та європейські журналісти вестимуть прямі ефіри. Метою заходу є зібрати кошти для підтримки України.

Захід відбудеться 17 вересня на Замковій площі. У центрі Любліна буде встановлена сцена та модульна студія «Радіо вільний світ». Кожен контейнер буде окремою радіостудією, звідки польські та європейські радіостанції вестимуть прямі трансляції.

На Замковій площі також виступатимуть артисти з Польщі та європейських країн. У заході також запрошують взяти участь відомих акторів та спортсменів, щоб охопити якомога більшу аудиторію. Адже метою заходу є зібрати гроші для фонду United24. Це ініціатива президента України Володимира Зеленського для збору пожертв на підтримку України.

Громадський збір коштів відбуватиметься за допомогою смс-кампанії, яка розпочнеться за два тижні до початку заходу та триватиме два тижні після його завершення.

Головними медійними партнерами будуть Radio Eska, Wp.pl та компанії з медіа групи ZPR. Захід також транслюватимуть на спеціальному YouTube-каналі.

Організаторами заходу є прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, віце-прем’єр-міністр Яцек Сасін з Міністерства державного майна, Люблінське воєводство з маршалком Ярославом Ставярським та міський голова Любліна Кшиштоф Жук. Виробник – фірма StudioCity.

ZAXID.NET буде транслювати концерт на своїй сторінці у Facebook та на каналі у YouTube.