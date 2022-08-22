На кінець липня в Україні працювало понад 12 тис. терміналів Starlink

Польща передала Україні п’ять тисяч терміналів супутникового зв’язку Starlink. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, це допоможе українцям завжди бути на зв'язку, а об’єктам критичної інфраструктури – працювати в найскладніших умовах.

«Дуже дякую державному секретарю з цифровізації Польщі Янушу Цешинські за такий важливий крок», – зазначив міністр у Telegram.

Як повідомлялося, на кінець липня в Україні працювало понад 12 тис. терміналів Starlink.

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink завдяки партнерству з компанією SpaceX, які здатні забезпечити безперебійну передачу даних з будь-якої точки України.

Крім того, глобальна супутникова система для доступу до інтернету Starlink відкрила представництво в Україні та отримала відповідну ліцензію.

Starlink – це проект компанії SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету - до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі. У кінці квітня в Україні з'явилося офіційне представництво Starlink.