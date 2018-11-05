У Малайзії українку засудили до довічного ув'язнення

Українку Клавдію Лопаткіну в Малайзії засудили до довічного ув'язнення за спробу ввезення в країну півтора кілограми кокаїну три роки тому. Про це в понеділок, 5 листопада, повідомляє «Кореспондент» з посиланням на газету New Straits Times.

Як повідомляється, дівчина, якій зараз 24 роки, була затримана в аеропорту Пінанга 31 грудня 2015 року, за підозрою у транспортуванні 1,5 кілограма кокаїну. На момент затримання дівчина була вагітна і в тюрмі народила дочку. Пізніше Клавдія була виправдана і випущена з-під варти, але сторона звинувачення подала апеляцію, і суд викликав Лопаткіну на нове слухання.

За даними видання, суддя Абдул Вахаб зазначив, що у підсудної було достатньо часу, щоб перевірити вміст сумок, які вона везла з Дубая в Куала-Лумпур і потім у Пінанг.

«Вона не скористалася шансом подивитися всередину сумок, в яких, за її заявою, були шоколадні цукерки», - заявив він.

За законами Малайзії, пред'явлене українці звинувачення передбачає смертний вирок. Як спосіб приведення смертного вироку у виконання в Малайзії використовують повішення.

Нагадаємо, у Греції за перевезення нелегалів перебувають під арештом понад 100 українців.

Також додамо, що за перевезення нелегалів грецький суд у липні засудив до 180 років тюрми двох жителів Івано-Франківська, одним з яких виявився музикант, фронтмен гурту Familia Perkalaba Сергій Шваюк. Однак в МЗС України заявляли, що термін ув’язнення їм можуть зменшити.