У Маріуполі підполковнику ДПСУ зламали щелепу за прохання надати меню українською мовою

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 17:218220

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У Маріуполі підполковнику ДПСУ зламали щелепу за прохання надати меню українською мовою
фото Соломії Бобровської
Підполковник Держприкордонслужби Станіслав Керод

У Маріуполі охорона побила підполковника Державної прикордонної служби за вимогу надати меню, написане українською мовою. Про це в понеділок, 18 червня, на своїй сторінці у Facebook написала екс-заступниця голови Одеської обласної державної адміністрації Соломія Бобровська.

«Це мій добрий і давній друг - Стас. Він підполковник Держприкордонслужби. 14 років служить на східних кордонах України. Втратив дім, коли розпочалася війна. Виводив з усіх гарячих точок Донецької області своїх побратимів. У минулому році отримав орден Данила Галицького. Очолює пропускний пункт Сартана. Вчора в Маріуполі прийшов ввечері в кафе RedCups RDCP Lounge Маріуполь з колегами - охорона завалила Стаса на підлогу і тупо зламала йому щелепу. Все - на прохання поважати клієнтів і надати меню українською мовою», - написала вона.

Прес-секретар глави Держприкордонслужби України Олег Слободян у коментарях під публікацією підтвердив такий конфлікт.

«Поки триває службове розслідування, але, наскільки мені відомо, конфлікт виник дійсно на мовному підгрунті», - написав він.

Про перевірку обставин інциденту поліцією повідомляє «Укрінформ».

Разом з тим адміністратор сторінки Veterano Pizza Mariupol Богдан Чабан у коментарі під публікацією написав, що в цьому конфлікті все було не настільки однозначно.

«Молоді люди приїхали в заклад, уже будучи добре напідпитку. Так, попросили меню українською, так, його не виявилося в закладі. Після цього вони почали грубити персоналу, голосно нецензурно виражатися. З ними спілкувалася керуюча закладом українською мовою, просила припинити себе вести зухвало і порушувати громадський порядок. Молоді люди не заспокоювалися, і їх попросили покинути заклад. Уже на вулиці молоді люди продовжували агресивно поводитись стосовно охорони - і після цього зав'язався конфлікт. Сподіваюся, представники закладу нададуть записи з камер найближчим часом», – написав він.

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