49-річна Єсенія Лара була дружиною покійного Енріке Аргуельєса, колишнього радника в Текістепеку, якого вбили у 2022 році

У мексиканському штаті Веракрус невідомі застрелили кандидатку на посаду мера міста Текістепек Єсенію Лару Гутьєррес. Разом з політикинею загинули ще три людини, ще троє – зазнали поранень. Про це повідомив телеканал CNN в понеділок, 12 травня.

Як йдеться, інцидент трапився ввечері 11 травня під час передвиборчої ходи кандидатки від керівної партії Morena з прихильниками. Єсенія Лара Гутьєррес вітала мешканців Текістепека, коли невідомі раптом відкрили вогонь.

Наступного дня на Facebook-акаунті Лари з’явилась трансляція заходу, яка також зафільмувала напад на колону прихильників політикині. На відео чутно близько 20 пострілів.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум під час пресконференції в понеділок повідомила, що поки що не має інформації про мотиви нападу.

«Ми координуємо свої дії, зокрема з міністром безпеки, і надаємо всю необхідну підтримку під час виборчої кампанії у Веракрусі та Дуранго», – додала Шейнбаум.

Вибори в обох штатах Мексики заплановані на 1 червня.

Губернаторка Веракруса Росіо Нале в ефірі телеканалу X відреагувала на вбивство Єсенії Лари Гутьєррес та її прихильників.

«Жодна посада чи статус не варті людського життя. Ми знайдемо винних у цьому підлому вбивстві кандидатки від Morena та її прихильників у Текістепеку», – заявила чинна губернаторка.

CNN додає, що напади на політичних кандидатів є поширеним явищем під час виборчих кампаній у Мексиці. Так, за даними правозахисної організації Data Cívica, упродовж 2024 року в Мексиці зафіксували 661 напад на людей і об’єкти. Багато з жертв або займали, або балотувалися на місцеві посади.