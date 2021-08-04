Mercedes-Benz Flexible Charging System

В суто електричний бренд марка Mercedes-Benz перетвориться до 2030-го, а поки на вістрі атаки – розширюється лінійка EQ. Ось для неї, а також для гібридів типу Plug-in, компанія створила універсальний зарядний пристрій з перехідниками на цілу купу розеток – побутових і промислових, настінних боксів, розеток в гаражах, громадських колонок.

Перехідники підключаються до зарядного блоку за принципом Plug and Play, а з боку автомобіля комплект вінчається роз'ємом Type 2, дозволяючи наповнювати батарею змінним струмом при потужності до 22 кВт. Загальна довжина кабелю становить близько п'яти метрів, так що машина може не стояти біля самої розетки.

Разом з тим компанія оголосила про розширення кооперації з фірмою GROB-WERKE, чиє виробниче обладнання буде застосовано на нових заводах з випуску акумуляторів.

Універсальний пристрій названо Flexible Charging System працює при температурі від -30 до +50°C, оснащений вбудованим захистом від перегріву, автоматично підлаштовує потужність зарядки під наявну розетку (плюс є можливість ручного регулювання) і витримує механічне навантаження в 1,1 т (можна переїхати колесом). Також пристрій переживе короткочасне занурення в воду. Ціна комплекту в Німеччині – 1225 євро. У вигляді опцій можна докупити перехідники для екзотичних видів розеток (таких як у Великій Британії і Швейцарії).