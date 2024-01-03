Собака породи сенбернар може важити близько 100 кг, а її зріст становить близько 70 см – 90 см

Пустомитівський районний суд Львівщини визнав винним у порушенні правил утримання собаки Олега П., через те, що собака породи сенбернар вибіг з подвір’я та вкусив дитину. Суд оштрафував чоловіка на 1700 грн з конфіскацією собаки.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці грудня 2023 року, Олег П. 23 вересня допустив порушення правил вигулу та утримання собаки породи сенбернар, який вибіг з подвір’я та вкусив дитину – у хлопчика виявили кусану рану лівої руки.

У суді чоловік заперечив свою вину та розповів, що він прибирав на подвір’ї, відчинив хвіртку, через яку собака його сина на кличку Берта вибіг на вулицю. Олег П. заявляє, що одразу побіг за собакою, щоб повернути його у двір, та побачив, що тварина обнюхувала хлопчика, який гуляв біля будинку. Олег П. заявляв, що собака не кусав дитину, а також був проти того, щоб на нього складали протокол про адмінправопорушення, бо власником сенбернара є його син.

У суді бабуся хлопчика розповіла, що йшла з своїм онуком по вулиці і з подвір’я через відчинену хвіртку вибіг собака та накинувся на хлопчика, вкусивши у ліву руку. Жінка подзвонила свої доньці і вони поїхали у Пустомитівську районну лікарню, де у дитини виявили кусану рану передпліччя.

На думку суду, твердження Олега П. про те, що дитину вкусила не його собака, спростовуються свідченнями очевидиці, бабусі хлопчика, яка чітко описала тварину. Щодо аргумента обвинуваченого, що він не є власником сенбернара, тому не винен у адмінправопорушенні, суд зазначає, що утримувати та вигулювати собаку може не лише власник.

Справу розглянув суддя Дмитро Кукса, який визнав Олега П. винним у адмінправопорушенні та оштрафував на 1700 грн з конфіскацією сенбернара.

Зазначимо, що конфіскацією тварин займається виконавча служба. Хоча досі після схожих рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.