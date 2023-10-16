ДТП відбулося за участі вантажного фургона Mercedes 316 CDI з причепом та мікроавтобуса ГАЗ «Соболь»

Унаслідок ДТП у Миколаївській області за участі мікроавтобуса та вантажівки загинуло дві людини, ще двоє людей зазнали травм. Про це у понеділок, 16 жовтня, повідомили в поліції Миколаївської області.

Як розповіли у відомстві, аварія сталася 15 жовтня приблизно о 17:25 на 203 км автодороги Н-14 «Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв» неподалік села Костичі Інгульської громади. ДТП відбулося за участі вантажного фургона Mercedes 316 CDI з причепом та мікроавтобуса ГАЗ «Соболь».

Через зіткнення транспортних засобів 16-річний пасажир ГАЗу від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. 69-річного водія мікроавтобуса госпіталізували, але він невдовзі помер в автомобілі швидкої допомоги.

Двоє інших пасажирів мікроавтобуса – 17 та 18 років отримали травми різного ступеню тяжкості та були доставлені до медичного закладу. Ще один 17-річний пасажир травм не зазнав. 40-річний керманич Mercedes не постраждав.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Водія затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, поблизу Дрогобича Львівської області сталася аварія, через яку загинули четверо людей. За даними поліції, позашляховик Land Cruiser виїхав на зустрічну смугу та в'їхав у Volkswagen Caddy. Я стало відомо з джерел ZAXID.NET, 43-річного киянина, який 15 жовтня вчинив масштабну ДТП у Дрогобичі напередодні аварії зупиняли у стані наркотичного сп’яніння у Львові.