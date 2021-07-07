Ймовірна причина спалаху інфекції – вживання недоброякісних харчових продуктів

У Микуличині із харчовим отруєнням госпіталізували тринадцятьох відвідувачів вілли «Затишна». Працівники Держпродспоживслужби відібрали проби продуктів та води із закладу. Відомо, що група випускників приїхала у Микуличин ще 5 липня, окрім страв з готелю, вони також вживали власні продукти. Наразі фахівці встановлюють джерело отруєння.

Про госпіталізацію випускників у середу, 7 липня, повідомила Держпродспоживслужба Івано-Франківської області. Токсикоінфекцію виявили у 13 осіб, з яких 12 є це випускниками гімназії з Коростеня. Усіх їх вночі 6 липня госпіталізували до Яремчанської міської лікарні. Усього на відпочинок у Микуличин із Коростеня Житомирської області приїхало 26 осіб. Серед них були троє батьків випускників та двоє супроводжуючих від гімназії, усі інші – це 17-річні випускники.

«У дорозі діти вживали продукти харчування, приготовлені вдома та куплені по дорозі. У готелі відпочивальники вживали їжу, яку взяли з дому, купили по дорозі та ту, яка була приготовлена у закладі відпочинку власноруч та працівниками закладу», – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

В усіх госпіталізованих однакові симптоми – нудота, блювота, температура 37,2 °С, біль у животі, у деяких – пронос. Стан усіх хворих – середньої важкості. Наразі працівники Держпродспоживслужби відібрали проби усіх продуктів, які вживали школярі, та повідомили про інцидент поліцію.

Додамо, що вілла «Затишна» (ФОП Якубів Н.В.) є популярним у Микуличині місцем відпочинку туристів. Складається вона із двоповерхового комплексу на вісім номерів (26 місць) та окремого двоповерхового котеджу на два номери (6 місць).