Держпродспоживслужба провела позапланову перевірку за випадком спалаху кишкової інфекції в Харкові, внаслідок якої постраждали 90 людей. Фахівці встановили, що основна причина спалаху – недотримання санітарно-гігієнічного режиму закладами харчування, які мали спільну кухню, а також сальмонела. У повідомленні Держпродспоживслужби відсутні назви ресторанів, однак раніше стало відомо, що люди отруїлися у ресторанах «Якіторія» і «Мафія». У обох ресторанів була спільна кухня.

За результатами перевірки Держпродспоживслужба дійшла висновку, що продукти зберігали неналежним чином: готові і сирі продукти зберігали разом, хоча потрібно окремо. Також у повідомленні Держпродспоживслужби зазначається, у холодильнику не було термометрів. На певних продуктах було відсутнє маркування, тож встановити терміни придатності неможливо.

На кухні ресторанів виявили антисанітарію: столи та обладнання, зокрема, холодильники потребували миття та дезінфекції. Щодо сальмонели, то імовірним її джерелом Держпродспоживслужба назвала хворого працівника. Збудник виявили на одній із дощок.

Наразі обидва ресторани зачинені. Одному з них інспектори надіслали вимогу знищити, відкликати або вилучити з обігу продукти, які несуть загрозу здоров’ю та життю людини.

Нагадаємо, масове отруєння у двох харківських ресторанах «Якіторія» і «Мафія» сталося 17 червня. Відомо, що усі постраждалі вживали суші. Кількість постраждалих зростала щодня. Загалом постраждали 90 людей. Станом на 24 червня 43 хворих продовжували лікування.