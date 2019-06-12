Як уникнути кишкових інфекцій

Варто було встановитися спекотній погоді, як різко зросли спалахи кишкових інфекцій. Масові харчові отруєння фіксують у дитячих садках, таборах відпочинку, на весіллях та інших забавах. Останнє масове отруєння на Львівщині сталося 8 червня на весіллі у ресторані «Червона рута» - до лікарні потрапило 47 гостей, серед яких п’ятеро дітей.

Поодинокі отруєння (тістечками, м’ясними і рибними виробами, ягодами тощо) лікарі фіксують мало не щодня.

Харчові отруєння суттєво підривають здоров’я людей, особливо дітей. І пронос, як дехто помилково вважає, не найстрашніше в цих отруєннях. Деякі харчові отруєння, якщо вчасно не надати медичну допомогу, можуть призвести навіть до смерті.

Утім, харчових отруєнь можна уникнути. Головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко назвала ZAXID.NET прості правила, які не вимагають особливих зусиль, але допоможуть уникнути харчових отруєнь.

Що таке кишкові інфекції?

Кишкова інфекція – це захворювання, викликане хвороботворними вірусами або бактеріями (дизентерійною паличкою, сальмонелою, стафілококом, паличкою черевного тифу, вібріоном холери тощо), які вражають слизову шлунково-кишкового тракту. Потрапивши в організм людини, вони активно розмножуються і створюють хаос у шлунково-кишковому тракті: порушується процес травлення, запалюється слизова кишківника, виникає інтоксикація організму.

Кишкові інфекції передаються через споживання зараженої їжі, вживання зараженої води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.

Шість простих правил, які врятують від отруєння

1. Дружіть з водою. Особистої гігієни та чистоти слід дотримуватися завжди, а влітку особливо, бо навіть знехтувавши цим правилом один раз, можна вкласти на лікарняне ліжко всю родину. Тож у спеку якомога частіше треба мити руки з милом, і не лише долоні, а й між пальцями. Коли нема води, виручать вологі серветки, які завжди мають бути у сумочці.

Якщо ягоди почали псуватися, відразу їх у смітник

2. Не вживайте фрукти, овочі, що почали псуватися. Овочі, фрукти перед споживанням слід мити під проточною водою й обдавати окропом. І мити їх стільки, скільки одна людина чи родина може з’їсти за столом. Якщо помітили, що фрукти чи овочі почали псуватися, не роздумуючи викиньте. Видалення ураженої ділянки нічого не дасть, бо токсини вже поширилися на весь фрукт чи овоч.

3. Комахам і мухам оголосіть «війну». Улітку їх надто багато і «воювати» з ними складно. Простіше не дати їм доступу до продуктів харчування. Овочі, фрукти, інші продукти харчування, які залишаєте на столі, завжди мають бути прикриті тарілкою, рушником.

4. Не пийте води з незнайомих джерел і сирого молока. Коли виїжджаєте на природу, беріть з собою бутильовану воду. І не лише для пиття, а й для миття рук, посуду. Пити воду з незнайомих джерел і мити в ній руки, посуд не можна.

Гостюючи у селі, не пийте сирого молока, навіть від її улюбленої корови. Молоко обов’язково треба кип’ятити, а кисле використовувати для приготування страв, які проходять теплову обробку.

5. М’ясо для шашлика краще готувати самому. Коли плануєте на природі посмажити шашлик, м’ясо для нього краще приготувати самому, а не купувати у магазині. Для нарізання м’яса має бути окрема дощечка. На ній не можна нарізати овочі та фрукти, для них має бути інша дощечка.

Кожен шматок м'яса має добре просмажитися

Під час приготування шашлика слід стежити за тим, аби кожен шматок добре просмажився.

Страви, які люблять готувати на Галичині (холодець, заливні риба, язик тощо) влітку краще не готувати, бо вони швидко псуються. Їх приготування відкладіть на осінь, зиму.

6. Не вживайте випічку із кремами. Якщо любите кавувати з випічкою, то від тістечка з кремом чи торта краще відмовитися. Пляцок з чорницею, яблуками, сливами – саме те, що треба.

«Якщо у всьому дотримуватися чистоти, відповідних правил зберігання продуктів і технології приготування їжі, то харчових отруєнь можна уникнути», - підсумовує Наталія Тімко.

Коли викликати «швидку»

Якщо у рідних, знайомих зі здоров’ям виникли будь-які проблеми, то Наталія Тімко радить завжди консультуватися з сімейним лікарем і не лікуватися самотужки чи за порадою сусідів, подруг, колег. У неважких випадках консультацію можна отримати по телефону і лікар, вислухавши скарги, скаже: викликати «швидку» чи ні.

Та якщо є пронос, відчуваєте слабкість, запаморочення, підвищилася температура тіла, є нудота, блювота, біль у животі – не зволікайте, не чекайте, що минеться, особливо, коли ці симптоми є у дітей, а викликайте лікаря чи «швидку».

Ніколи не призначайте самі собі антибіотики чи антибактеріальні препарати, бо неконтрольоване їх вживання призводить до того, що в кишківнику гинуть не лише збудники хвороби, а й корисні бактерії й у хворого може виникнути дисбактеріоз, що дуже складно піддається лікуванню.

Симптоми кишкових інфекцій

Кишкових інфекцій є дуже багато, але майже всі вони мають спільні симптоми прояву: