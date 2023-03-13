68-річна мешканка Нового Роздолу потонула в місцевому озері

У понеділок вранці, 13 березня, у міському озері в Новому Роздолі на Львівщині знайшли тіло місцевої мешканки.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, вранці поліцейські отримали повідомлення від очевидців про те, що місцевому озері виявили тіло жінки. На місці працювала слідчо-оперативна група. Встановлено особу загиблої – це 68-річна місцева мешканка.

Попередньо відомо, що на тілі ознак насильницької смерті не виявлено. Обставини загибелі встановлюють, поліція проводить розслідування.