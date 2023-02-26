Наразі усі обставини загибелі двох рибалок встановлює поліція

В озері Вільшаниця поблизу Тисмениці виявили тіла двох чоловіків. За попередніми даними рятувальників, загиблі – двоє рибалок, які перекинулися на човні. Тіло одного з них в озері помітив випадковий перехожий, який викликав рятувальників. Наразі поліція з'ясовує усі обставини інциденту.

Як повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, виклик про виявлення перекинутого човна серед озера в селі Вільшаниця поблизу Тисмениці надійшов рятувальникам у суботу, 25 лютого, близько 11:55. Зі слів чоловіка, у човні могло перебувати двоє рибалок.

«Тіло одного із загиблих чоловіків виявили поблизу берега озера Вільшаниця, це 58-річний чоловік. Тіло іншого рибалки було виявлено водолазами посередині озера», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Тіла обох загиблих передали поліції, остаточні причини смерті рибалок встановить судово-медична експертиза. Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі смертельного інциденту.