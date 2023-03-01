У селі на Львівщині пенсіонер впав у п’ятиметрову криницю
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Пенсіонер потонув у колодязі на власному подвір'ї
У вівторок, 28 лютого, у селі Великий Полюхів на Львівщині 75-річний чоловік впав у п’ятиметровий колодязь з водою на своєму подвір’ї і загинув.
Як розповіли в ДСНС Львівщини, інцидент трапився близько 13:00 у селі Великий Полюхів Львівського району. Пенсіонер впав у старий колодязь з водою глибиною 5 метрів. У результаті чоловік загинув.
На місце події викликали рятувальників. Вони за допомогою драбини і рятувальної мотузки витягли тіло загиблого на поверхню. Попередньо інцидент кваліфікують як нещасний випадок.
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