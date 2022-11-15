Криниця глибиною близько 4 метри була наповнена водою

У понеділок, 14 листопада, у селі біля Самбора на Львівщині 20-річний хлопець впав у криницю, глибиною чотири метри. Хлопця витягли та госпіталізували у важкому стані в реанімацію.

За даними ДСНС Львівщини, інцидент трапився 14 листопада близько 23:30 у селі Бабина Самбірського району. У криницю з водою, глибиною близько 4 метри, на приватному подвір'ї впав 20-річний хлопець. Попередньо відомо, що юнак опинився в криниці через власну необережність.

Рятувальники за допомогою драбини та мотузок витягнули хлопця на поверхню та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Постраждалого госпіталізували у важкому стані в реанімаційне відділення Самбірської центральної лікарні. До рятувальних робіт залучали шістьох рятувальників.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що хлопець, якого витягли з криниці, мав порушене дихання. Медики за допомогою ручного апарату для штучної вентиляції легень стабілізували його стан і доправили до лікарні.

Директор Самбірської лікарні Богдан Марчук розповів ZAXID.NET, що хлопець був госпіталізований у реанімацію у важкому стані, наближеному до коми. На ранок 15 листопада його стан стабілізувався, наразі загрози життю немає. Медики роблять все можливе, щоб не допустити ймовірних ускладнень – аспіраційної пневмонії.