Жінка впала у криницю, глибиною 4 м, та загинула

У п’ятницю, 16 квітня, у місті Рава-Руська на Львівщині 70-річна мешканка впала у криницю на приватному господарстві. До порятунку жінки залучали медиків та рятувальників, однак її життя врятувати не вдалося.

У ДСНС Львівщини розповіли, що трагічний інцидент трапився близько 13:00 у місті Рава-Руська на вул. Могильницького. На території приватного господарства 70-річна місцева мешканка впала в колодязь, глибиною близько 4 метри.

Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки та драбини витягнули жінку з колодязя та передали медикам. Однак реанімаційні заходи не дали результату, від отриманих травм жінка загинула.