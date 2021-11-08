Чоловік був по пояс у воді і кликав на допомогу

У с. Ясенів Золочівського району місцевий мешканець впав у 20-метрову криницю. Попри те, що там майже не було води, чоловік вижив. Рятувальники витягнули його і передали медикам.

Нещасний випадок трапився 8 листопада о 14:22 у приватному будинку на вул. Сонячній, 33, повідомляє ДСНС Львівщини.

«Мати чоловіка побачила, що на подвір’ї відкрита криниця, звідки почула голос сина. Жінка одразу зателефонувала по допомогу. Чоловік впав у криницю глибиною близько 20 м», – розповіли рятувальники.

Наразі невідомо, скільки часу чоловік провів у криниці. Його відсутність помітила мати. Відразу ж зателефонувала у поліцію, а ті викликали рятувальників.

Хоч глибина криниці була 20 м, води там було небагато: на момент прибуття рятувальників чоловік був на дні криниці по пояс у воді. Надзвичайники за допомогою рятувальної мотузки та пожежного пояса витягли 45-річного чоловіка. На цей момент він був при свідомості, його передали медикам.