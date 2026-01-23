Сучасне паліативне відділення у Львові мають відкрити до кінця року

Львівська міська рада оприлюднила фото з будівництва стаціонарного відділення паліативної допомоги на вул. Мушака, 54, що за грантові гроші реалізовується на базі колишнього терапевтичного відділення 4-ї міської лікарні. Роботи розпочались влітку 2025 року і мають бути завершені до кінця 2026 року.

Йдеться про сучасне відділення з просторими та безбар’єрними палатами, що розраховане на 500 пацієнтів в рік. За проєктом, тут буде зала реабілітації, навчальні аудиторії для медичного персоналу, велике укриття. На подвір’ї розіб’ють сад і висадять сосни.

Процес будівництва та візуалізація кінцевого результату (фото ЛМР та Ірини Кулинич)

За словами гендиректора Другого медичного об’єднання Львова Василя Трунквальтера, ВООЗ рекомендує 10 ліжок для надання паліативної допомоги на 100 тис. населення, тобто у Львівській громаді їх має бути 100–120, а є лише 65.

У 2025 році Друге ТМО Львова надало паліативну допомогу приблизно 4 тис. пацієнтів, з яких 617 – в стаціонарі, а решті – за допомогою мобільних груп, додав Василь Трунквальтер.

Будівництво реалізовується в межах партнерського проєкту «Розвиток паліативної, геріатричної та терапевтичної допомоги, а також підвищення якості надання медичних послуг онкохворим у лікарнях Львова, Тернополя та Кросно». Сума гранту на перебудову приміщення, виділеного за програмою транскордонного співробітництва Interreg NEXT Польща-Україна, становить близько 2 млн євро.

Додамо, що у Львові паліативна допомога в стаціонарних умовах надається в лікарні «Госпіс» (30 ліжок, вул. Котляревського, 53) та у відділенні паліативної допомоги (35 ліжок, вул. Снопківська, 22).