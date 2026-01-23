Новий корпус збудують поблизу головного корпусу Університетської лікарні ЛНМУ

У Львові збудують новий корпус Університетської лікарні ЛНМУ (колишня обласна клінічна лікарня). Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у п’ятницю, 23 січня.

Йдеться про будівництво чотириповерхової будівлі на вул. Чернігівській, 7, де розташоване медичне містечко колишньої Львівської обласної клінічної лікарні. Новий хірургічний корпус має доповнити загальну концепцію медичного комплексу.

Візуалізація майбутнього корпусу лікарні

«Фасади з однієї сторони поєднують контекст історичної лікарні, з іншої – привносять певні інновації вже в складений образ. Ми також додатково облаштуємо відносно доповнення пакета документів, щоб він був юридично повністю цілісним», – сказав головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Візуалізація майбутнього корпусу лікарні

Додамо, що Львівська обласна клінічна лікарня – одна з найстаріших багатопрофільних лікувальних медичних установ України. Лікарня налічує 25 корпусів, з них 21 – лікувально-діагностичний.

У 2025 році уряд передав ЛОКЛ у державну власність та підпорядкував ЛНМУ імені Данила Галицького. Тепер вона називається Університетська лікарня ЛНМУ.