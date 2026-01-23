Йдеться про триповерхову будівлю колишньої онкологічної поліклініки на вул. Єфремова, 59

Північний апеляційний господарський суд відмовився скасувати рішення Львівської обласної ради про приватизацію онкологічної поліклініки на вул. Єфремова. Львівська міська рада в суді наполягала, що облрада не мала права продавати цю будівлю без її згоди.

У серпні 2024 року Львівська обласна рада внесла до переліку обʼєктів спільної власності, які підлягають приватизації через аукціон, триповерхову будівлю колишньої онкологічної поліклініки на вул. Єфремова, 59. У 2025 році ЛОР продала цю будівлю з аукціону за 65,3 млн грн. Майно придбала будівельна компанія «Хабітат Рітейл».

Натомість Львівська міська рада вважає, що приміщення поліклініки загальною площею 781,8 м² перебуває у спільній власності, тож вирішила оскаржити рішення про приватизацію. Суд встановив, що ЛОР зареєструвала право власності на будівлю поліклініки ще у 2006 році, а доказів того, що співвласником майна є ЛМР, суд не знайшов. Тому в листопаді 2025 року Господарський суд Києва відмовив міській раді в задоволенні позову. У січні 2026 року це рішення підтвердив суддя Північного апеляційного господарського суду Владислав Сулім. Постанову ще можна оскаржити в касації.

Додамо, що будинок на вул. Єфремова, 59, у якому містилася поліклініка, збудували у 1927 році як житловий для родини Осіньських у стилі модерну.

Компанія «Хабітат Рітейл» зареєстроване у 2024 році та належить львівським підприємцям Михайлу Петришину, Віталію Курилишину та киянину Тарасу Хмеловському, який є членом Комітету підприємців Львівщини і засновником простору «Гринів» в однойменному селі поблизу Львова. Також Тарас Хмеловський був членом наглядової ради ПрАТ «Львівський універмаг «На Ринку», що інвестувало в реставрацію універмагу на площі Ринок.