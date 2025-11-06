Йдеться про будівлю колишньої онкополіклініки на вул. Єфремова, 59

Господарський суд Києва відмовився скасувати рішення Львівської обласної ради про приватизацію онкологічної поліклініки на вул. Єфремова. Це рішення ЛОР оскаржувала Львівська міська рада, вважаючи, що облрада не мала права продавати цю будівлю без її згоди.

У серпні 2024 року Львівська обласна рада ухвалила рішення про перелік обʼєктів спільної власності, які підлягають приватизації через аукціон. У цьому списку була триповерхова будівля поліклініки на вул. Єфремова, 59 у Львові. Влітку 2025 року ЛОР продала будівлю з аукціону за 65,3 млн грн. Майно придбала будівельна компанія «Хабітат Рітейл».

Львівська міська рада, яка вважає, що приміщення поліклініки загальною площею 781,8 м2 перебуває у спільній власності, вирішила оскаржити рішення про приватизацію і звернулася в суд. Однак ЛОР зареєструвала право власності на будівлю поліклініки ще у 2006 році, а доказів того, що співвласником майна є ЛМР суд не знайшов.

Враховуючи обставини справи, Господарський суд Києва відмовив міській раді в задоволенні позову. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що будинок на вул. Єфремова, 59, у якому містилася поліклініка, збудували у 1927 році як житловий для родини Осіньських у стилі модерну.

«Хабітат Рітейл» зареєстроване у 2024 році та належить львівським підприємцям Михайлу Петришину, Віталію Курилишину та киянину Тарасу Хмеловському, який є членом Комітету підприємців Львівщини і засновником простору «Гринів» в однойменному селі поблизу Львова. Також Тарас Хмеловський був членом наглядової ради ПрАТ «Львівський універмаг «На Ринку», що інвестувало в реставрацію універмагу на площі Ринок.