У містах Хмельницької області відновлюють міські перевезення. Зараз частково відновили рух громадського транспорту у Старокостянтинові та Шепетівці. У самому Хмельницькому режим роботи транспорту змінили відповідно до комендантської години – з 6:30 до 20:00, а на маршрути щоденно виходять 50 тролейбусів та 110-120 автобусів.

У виконавчому комітеті Старокостянтинівської міської повідомили, що з 16 березня частково відновлюються перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Вартість проїзду зросла до 10 грн. «У разі оголошення «тривоги» транспортний засіб зупиняється, пасажири слідують до найближчого укриття. Можлива зміна графіків. За довідками звертатися до чергового диспетчера за телефоном 0686271937 або 0982002511», — відзначили у міській раді.

Заступник міського голови Шепетівки Віталій Янушевський написав про чатскове відновлення роботи громадського транспорту. «Працювали над пошуком рішення декілька днів, питання пального стоїть надзвичайно гостро. Отже, з 14 березня Шепетівське АТП частково відновить рух міських автобусів в межах громади», — уточнив чиновник.

Раніше у Хмельницькому громадський транспорт почав курсувати за новим графіком – з 6:30 до 20:00. Режим роботи транспорту змінили відповідно до комендантської години, яка діє у місті. На маршрути щоденно виходять 50 тролейбусів та 110-120 автобусів.

Відомо, що у Хмельницькому підприємці частково відновили роботу речового ринку, а 9 березня школи міста розпочали навчання у дистанційному форматі.