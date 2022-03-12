У Хмельницькому громадський транспорт у місті працює за новим графіком – з 6:30 до 20:00. Режим роботи транспорту змінили відповідно до комендантської години, яка діє у місті. А от у Шепетівці наразі не відновлюватимуть рух міських маршруток. Як повідомила мерія Шепетівки, курсування транспрорту відновлять після стабілізації ситуації в країні.

«Хмельницькі перевізники працююють на затверджених маршрутах. 50 тролейбусів та близько 110-120 автобусів курсує містом з 6:30 до 20:00. Відтепер оплатити проїзд можна готівковою – працівнику касового збору, який працює у тролейбусі, або водієві», – розповіли у Хмельницькій міській раді.

Заступник міського голови Шепетівки Віталій Янушевський повідомив, що найближчим часом маршрутки містом курсувати не будуть. «Маю дуже багато звернень, щодо відновлення автобусного сполучення. Через нестабільні поставки пального та військовий стан в країні міські маршрутки до стабілізації ситуації працювати не будуть. Прошу всіх, без принципової потреби обмежити особисте пересування містом», – уточнив чиновник.

Вчора у Хмельницькому підприємці частково відновили роботу речового ринку, а 9 березня школи міста розпочали навчання у дистанційному форматі.

У Хмельницькій області з 21:00 до 6:00 діє комендантська година. В цей час заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи.

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