У Хмельницькому частково відновили роботу речового ринку. У середу, 10 березня, відповідне рішення прийняли самі підприємці. У звичному режимі розпочнуть роботу ринки Хмельницького із четверга, 11 березня. Перед цим продавці виходили торгувати лише за попередньою домовленністю з покупцями.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що відновлення роботи ринків у місті дасть змогу місцевим підприємцям сплачувати податки та комунальні платежі. «Хмельницький матиме ресурс, який буде спрямований на формування гуманітарних вантажів та підтримку Збройних сил України. Крім того, це дозволить допомогти переселенцям, які знаходяться у Хмельницькому і потребують допомоги», – відзначив Олександр Симчишин.

Відомо, що рішення про призупинення роботи ринків після початку воєнного вторгнення росіян ухвалили підприємці.

Зазначимо, із 9 березня школи Хмельницького розпочинають навчання у дистанційному форматі.

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